Sessão na Câmara Municipal de Queimados - Reprodução / redes sociais

Publicado 27/05/2022 07:00

A bússola do poder em Queimados aponta para um novo norte. Nesta semana, o ex-prefeito Carlos Vilela teve as contas rejeitadas pela Câmara, em um apertadíssimo placar de nove a oito. Para reverter o parecer do Tribunal de Contas, o grupo de Max Lemos precisaria de quatro votos a mais, para chegar a 12. A disputa tem ainda outro pano de fundo: a eleição da mesa diretora, no fim do ano. O líder de governo, Elerson, quer suceder Nilton Cavalcante — e, por enquanto, tem um vereador a mais do que o necessário.