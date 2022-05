Marcelo Queiroga visita a Clínica da Família de Mesquita, dia 10 de junho. - Jefferson Rudy

Marcelo Queiroga visita a Clínica da Família de Mesquita, dia 10 de junho.Jefferson Rudy

Publicado 26/05/2022 17:31

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tem data para passar pelo estado do Rio. A convite de Júlio Lopes (PP), o cardiologista vai a Mesquita no próximo dia 10, para conhecer as instalações da nova Clínica da Família de Mesquita. O deputado está especialmente empolgado em mostrar a tecnologia digital implantada, com o objetivo de agilizar o atendimento, por Jorge Miranda (PL) — que, além de prefeito, acumula a função de presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense.