Edifício Lúcio Costa, sede da Assembleia Legislativa do RioFabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 27/05/2022 09:00

Enganou-se quem apostou que os ânimos de Val Ceasa (Patri) para concorrer à vaga do Tribunal de Contas do Estado teriam arrefecido. Apesar de muito burburinho sobre uma eventual impugnação, o deputado de primeiro mandato está empenhado em sua campanha — inclusive buscando se integrar com pessoas que conhecem bem o funcionamento do TCE. A disposição do aspira é má notícia para Dr. Deodalto (PL). O médico esperava herdar os votos de quem, por um lado, não quer dar ainda mais poder ao clã Reis do deputado Rosenverg (MDB) e do ex-prefeito Washington (MDB) — e, por outro, pretende mandar um recado de independência ao Palácio Guanabara e ao líder de governo, Márcio Pacheco (PSC). Sua arma é o fato de integrar a bancada mais numerosa da Casa. Correndo por fora, Alexandre Freitas (Pode) tenta se colocar como segundo voto dos colegas, na expectativa de desistência de algum dos adversários há mais tempo na corrida.





Com o aval do cruzmaltino

A Super Copa Zico, organizada pela Coimbra A2, conseguiu um patrocínio de R$ 1 milhão da prefeitura. A turma da confusão já está louca para ver o vascaíno de carteirinha Eduardo Paes num evento do ídolo do Flamengo.

Passagem Rio-Brasília garantida

O ex-governador Anthony Garotinho (União) vai ter que interromper o ritmo acelerado de pré-campanha: na semana que vem, ele vai a Brasília para prestigiar Luciano Bivar, no lançamento de sua postulação à presidência.

Picadinho

A diretoria da OCB/RJ, entidade do setor cooperativista, toma posse hoje, no Palácio Pedro Ernesto, com a presença do presidente da Alerj, André Ceciliano.

Aposta futura do PT, o jovem JP Farelli foi homenageado na Câmara de São Gonçalo, por com uma moção de louvor.

A Prefeitura comemora hoje, às 10h, um ano de atividades da Casa de Convivência Clara Nunes, no Parque de Madureira.

Até o domingo, a Escola Nacional de Circo, na Praça da Bandeira, recebe o Fun Arte, uma parceria entre a Funarte, UFRJ e o Instituto Bob Burnquist, unindo skate e cultura.