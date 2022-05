Pré-candidatura de Alessandro Molon (PSB) ao Senado recebe o apoio do PSOL - Reprodução

Publicado 28/05/2022 09:00

O embarque do PSOL na pré-candidatura de Alessandro Molon animou as hostes do PSB na disputa com o PT: agora, dos seis partidos alinhados com Marcelo Freixo para o governo do Rio, há uma divisão exata entre o aspira e André Ceciliano. O petista leva a sua própria federação, com PCdoB e PV — enquanto Molon tem, além da própria casa, a outra federação do campo progressista, PSOL-Rede. E vale lembrar que, embora o PT seja o maior partido nacional de esquerda, no Rio, o título cabe à dissidência fundada em 2004. Em 2018, a sigla foi a mais bem sucedida, com uma bancada federal de quatro deputados e uma estadual de cinco. Como não poderia deixar de ser, no entanto, a decisão de abrir mão da cabeça de chapa não veio de forma fácil. Na reunião do diretório que consagrou a tese da unidade em torno de candidaturas mais viáveis, defensores de Luciana Boiteux e de Milton Temer perderam por placares de 21 a 14 e de 20 a 15, respectivamente.





Mangueira virtual

A verde e rosa quer ser a primeira escola de samba a lançar uma criptomoeda. A entrada da Estação Primeira no mundo virtual faz parte do projeto social NFT Games Mangueira, que ensina tecnologia a jovens de 14 a 24 anos.

Homenagem a quem promove a paz

A ONG Rio de Paz será a primeira entidade a receber o Diploma Juíza Patrícia Acioli de Justiça e Cidadania concedido pela Alerj. A homenagem, aprovada na quinta-feira, foi proposta pelo deputado Noel de Carvalho (SDD).

Picadinho

Neste sábado e domingo, às 19h, o espetáculo teatral "Cerca viva" será apresentado de graça, com intérprete de libras, em Guadalupe.

Neste sábado, a programação na Casa Escola de Arte e Tecnologia traz agenda cultural com entrada franca, em Itaboraí.

A exposição "Alma Tarsila", do coletivo Entreartes, tem visita guiada em libras, neste sábado, na Sala Leila Diniz, em Niterói.

Convocada pelo odontologista Bruno Chagas, uma equipe de 25 profissionais oferece uma série de atendimentos gratuitos de saúde em Campo Grande, neste sábado.