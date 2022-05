Capitão Nelson (Avante), novo prefeito de São Gonçalo - Divulgação

Capitão Nelson (Avante), novo prefeito de São GonçaloDivulgação

Publicado 28/05/2022 07:00

E acabou a conversa em São Gonçalo. Depois de um ano notificando, conversando e pedindo colaboração com a limpeza da cidade, a prefeitura começa agora a multar comerciantes e moradores que jogam lixo irregularmente nas calçadas, praças e terrenos. Apesar da coleta e varrição em dia, ainda tem quem emporcalhe as vias públicas. A dor no bolso pode chegar a R$ 9 mil.