O secretário de Planejamento, Nelson Rocha - Marcos Porto/Agencia O Dia

O secretário de Planejamento, Nelson RochaMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 28/05/2022 11:00

A secretaria estadual de Planejamento quer fechar a Rio Global Conference com chave de ouro: a expectativa é de assinar no evento, marcado para julho, o acordo com a bolsa de tecnologia Nasdaq para implantar uma plataforma de negociação de ativos sustentáveis já no segundo semestre. A pasta busca incorporar a agenda da governança ambiental (a famosa ESG) ao Estado: a equipe foi dividida em grupos para alinhar a execução do orçamento e as ações aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.