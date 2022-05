Prefeita do PDT participa de evento de Cláudio Castro, garantindo apoio ao governador - Foto de leitor

Publicado 29/05/2022 07:00

Na busca pela reeleição, o governador Cláudio Castro tem a vantagem de encontrar portas abertas em 31 municípios dos 92 do Rio administrados por coleguinhas do PL. Mas a conta total nos bastidores chega a 85 alcaides, incluindo os partidos que estão na base e as costuras já alinhavadas. Aliás, durante o evento de pavimentação da estrada São José, em Japeri, no sábado, a pedetista Fernanda Ontiveros — da legenda que lançou a pré-candidatura adversária de Rodrigo Neves — se desdobrou em elogios ao chefe do Guanabara. E ainda garantiu que vai ajudá-lo a sensibilizar outros prefeitos de partidos de oposição.