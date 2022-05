Praça Tiradentes: governo propõe lei que permite venda de 20 imóveis nos arredores - Reprodução Wikipedia

Publicado 31/05/2022 08:00

A Alerj abre a sessão de hoje com um projeto do governo que estabelece regras para o leilão de parte de seus imóveis — incluindo propriedades com situação cartorial irregular, como os herdados da Prefeitura do Distrito Federal. Ao passar a lupa nos 57 endereços do PLC 62, Eliomar Coelho (PSB) notou que 20 estão na área da Praça Tiradentes. E apresentou uma emenda para garantir que na lista de liquidação não estejam locais de interesse cultural ou habitacional. O deputado também quer a realização de consultas públicas.