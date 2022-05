As inscrições para a Lei Municipal de Incentivo à Cultura acabam amanhã - Divulgação

As inscrições para a Lei Municipal de Incentivo à Cultura acabam amanhã

Publicado 30/05/2022 13:55

As inscrições para a Lei Municipal de Incentivo à Cultura acabam nesta terça-feira (31). Este ano, o orçamento distribuído para propostas de toda a cidade será de R$ 64 milhões. Hoje, véspera do prazo, a partir das 17h a Secretaria Municipal de Cultura promove uma live no Youtube para tirar as dúvidas finais do edital.

Este ano, a lei prevê que 30% dos patrocínios superiores a R$ 300 mil - feitos por empresas ou grupos econômicos - deverão ser destinados a projetos de produtores culturais sediados nas zonas Oeste e Norte da cidade, com exceção da região administrativa da Barra da Tijuca. Além disso, todo projeto inscrito deverá contemplar alguma ação nas zonas Norte e Oeste, ou em comunidades e favelas.