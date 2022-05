O deputado Marcelo Calero (PSD-RJ) - Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Publicado 29/05/2022 11:00

Marcelo Calero (PSD) disparou dois torpedos na direção do Ministério da Defesa. No primeiro, ele questiona as declarações do Comandante da Marinha sobre a falta de lisura no sistema eleitoral brasileiro — que, segundo o deputado, contrariam o regimento disciplinar. E também não poupou a medalha entregue a Elon Musk: “não há registro de serviços relevantes prestados às Forças Armadas”.