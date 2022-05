Mônica Cunha - Divulgação

Publicado 31/05/2022 11:00

A segunda suplente do PSOL na Câmara, Mônica Cunha, decidiu ficar de fora da corrida eleitoral este ano. Com excelentes chances de sair do banco de reserva e assumir um gabinete na Cinelândia — já que seis dos sete vereadores vão concorrer —, ela preferiu abrir caminho para outras mulheres negras. A atuação será nos bastidores, apoiando candidatas estaduais e federais de seu partido.