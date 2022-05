Tarifas de ônibus teriam que subir até 300%, segundo estudo da COPPE/UFRJ - Divulgação

Publicado 31/05/2022 14:41 | Atualizado 31/05/2022 15:02

Sem reajuste, as tarifas dos ônibus teriam que subir até 300% nos próximos anos para acompanhar as mudanças que aconteceram desde a concessão do sistema de transportes, em 2010, segundo um estudo da Coppe/UFRJ apresentado à Comissão de Transportes da Câmara nesta terça-feira (31).

O vice-presidente da comissão, Felipe Michel (PP), no entanto, lembrou que as empresas não cumpriram as exigências, realizando o serviço com veículos sucateados e sem ar condicionado — e pediu que outro cálculo de tarifa fosse feito levando em consideração.

Em seis meses de pesquisa, os especialistas analisaram os fluxos de caixa de 2010 até 2030, quando termina o contrato. Foram apresentados números específicos para cada um dos quatro consórcios — Intersul, Internorte, Santa Cruz e Transcarioca.

O vereador Pedro Duarte (Novo) disse que achou o levantamento confuso. "Precisamos entender melhor os números que foram apresentados. Segundo o estudo, a operação na Zona Oeste (Consórcio Santa Cruz) seria mais lucrativa que a da Zona Sul (Consórcio Intersul), mas sabemos que não é assim na prática”, completou.