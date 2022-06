A Campanha + Cristo + Turismo pretende estender o horário de funcionamento do Cristo Redentor até a meia-noite - Divulgação

Publicado 31/05/2022 18:36

Uma petição online que vai até o final do mês de junho pede a extensão do horário de funcionamento do Cristo Redentor até a meia-noite. Atualmente, o monumento fica aberto só até as 19h.

O projeto + Cristo + Turismo — idealizado pelo deputado Júlio Lopes (Progressistas) e coordenado pelo presidente da Comissão de Turismo da OAB, Hamilton Vasconcellos — pretende contribuir para a geração de emprego e renda para os cofres do município.



“Atualmente o monumento fecha às 19h, o que deixa turistas e cariocas frustrados, pois não conseguem desfrutar de uma das mais belas imagens, que é a vista do pôr do sol. Isso sem falar que ao anoitecer, todas as luzes da cidade se acendem e o monumento alcança seu esplendor. Essas imagens que os turistas irão levar para sempre na memória, foi o que nos motivou a criar a campanha”, reiterou o parlamentar.