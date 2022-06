Via Dutra - Divulgação

Via DutraDivulgação

Publicado 01/06/2022 11:00

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação está na frente na transição do papel para o digital na Prefeitura do Rio. Um ano atrás, a pasta foi a primeira a abolir as folhas, e agora lidera o ranking do Processo.rio. De todos os processos abertos digitalmente, 10.877 — ou 23% — são da SMDEIS. Se todo esse volume fosse impresso e enfileirado, o comprimento seria equivalente à distância entre Rio e São Paulo.