Linhas de ônibus passam a ser multadas automaticamente a partir de hoje, nesta terça (19), foto do ponto final da linha 629. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Linhas de ônibus passam a ser multadas automaticamente a partir de hoje, nesta terça (19), foto do ponto final da linha 629.Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 01/06/2022 09:00

Enquanto os cariocas sofrem nos pontos de ônibus, esperando por veículos com intervalos irregulares e em péssimas condições, o estudo que a Câmara encomendou à UFRJ para tentar contribuir com a solução do problema virou... confusão. Ontem, o engenheiro Marcelino Aurélio da Silva apresentou à Comissão de Transportes o resultado de seis meses de trabalho sobre os fluxos de caixa das empresas — concluindo que as tarifas poderiam, no pior cenário, subir 300% nos próximos anos por causa da falta de reajustes e das mudanças ocorridas desde a concessão, em 2010. Eduardo Paes (PSD), bem a seu estilo, foi às redes sociais ironizar: "como se meter em área que não se conhece e ajudar a causa de empresários de ônibus". Não que, na própria apresentação do trabalho, a reação dos vereadores tenha sido muito diferente — as reclamações choveram, e o texto final vai incorporar críticas. No plenário, os membros do colegiado fizeram questão de retrucar.





Imóveis de mais, habitação de menos

O projeto do governo para poder leiloar 57 propriedades — que tomou boa parte da sessão de ontem da Alerj e recebeu mais de 100 emendas — foi a deixa para Eliomar Coelho (PSB) se debruçar sobre os planos da gestão relativos à habitação de interesse social. Enquanto o polêmico PLC 62/2022, em sua justificativa, afirma haver 4 mil imóveis do Estado sem uso, a LDO tem como meta dispor apenas um deles para o programa de moradias. O deputado defende a destinação de pelo menos 500 a ocupações culturais.

Em busca dos votos órfãos

Quem conhece os bastidores do PSOL jura que o cálculo para apoiar Alessandro Molon não foi apenas político — mas também matemático. Afinal, com ele concorrendo ao Senado, há uma boa chance de herdar seus votos.





Picadinho

Na próxima quinta, às 19h, Guilherme Amado lança o livro "Sem máscara", em um debate com Malu Gaspar e Octavio Guedes na Livraria da Travessa do Leblon.

Hoje, a partir das 14h, Susan Dietz e Márcia Casares apresentam a marca HD Make Hair no Rio, na loja de Ipanema.

A Escola Sesc de Artes Dramáticas está com inscrições abertas para formação gratuita de atores e atrizes no site.

O vereador Rafael Aloisio Freitas entrega, na quinta, o título de Cidadã Honorária e a Medalha Pedro Ernesto para a jornalista Isabele Benito.