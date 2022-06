O vereador Tarcísio Motta (PSOL) - Eduardo Barreto / CMRJ

Publicado 02/06/2022 08:00

Presidente da CPI das Enchentes em 2019 e do colegiado que acompanha as Emergências Clímáticas na Câmara do Rio, Tarcísio Motta (PSOL) estará hoje em Brasília para compartilhar sua experiência com a Comissão de Participação Legislativa. Ele vai falar sobre as recomendações feitas pela CPI para evitar tragédias como as de Petrópolis — e, agora, a da Grande Recife.