Publicado 02/06/2022 11:00

Entra no ar hoje o portal Redelog, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, para facilitar a vida de servidores estaduais e municipais envolvidos com processos de contratação. No site, há dados sobre o planejamento e todo o passo a passo do processo licitatório, com modelos de documentação e legislação disponíveis, além de informações sobre a regulamentação da nova Lei de Licitações, que já possui um comitê de regulamentação do estado.