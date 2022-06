TSE lança nova urna eletrônica que será usada nas eleições de 2022; Confira as mudanças - Divulgação TSE

TSE lança nova urna eletrônica que será usada nas eleições de 2022; Confira as mudançasDivulgação TSE

Publicado 03/06/2022 07:00

Tem bafafá no seio do MBL fluminense. Uma nota assinada pela coordenação acusa a ex-integrante Letícia Arsênio — suplente de vereadora no Rio pelo Novo e aspira a estadual pelo Podemos — de tentar atrair apoiadores à sua pré-candidatura entre os alunos e ex-alunos. Arsênio, que esteve nos quadros do grupo por três anos, diz que tem procurado apenas pessoas de seu círculo para ajudar a aprovar leis de liberdade econômica em municípios do estado.