Publicado 02/06/2022 15:43

Pedro Rafael da Silva Sorrilha — que foi acusado de forjar provas contra o vereador Gabriel Monteiro, além de ter sido apontado por ele como o 02 da máfia dos reboques — será ouvido nesta sexta-feira (3) pelo Conselho de Ética da Câmara do Rio.

O empresário foi convocado a depor no processo ético-disciplinar que apura a suposta quebra de decoro do parlamentar por sua própria defesa. Os advogados de Monteiro convocaram ainda duas outras testemunhas: Fabio Felix Ferreira e Natachi Mendonça da Silva, mãe de uma menor de idade que aparece em um dos vídeos do youtuber, comendo um lanche com ele.