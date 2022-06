O deputado Chico D'Angelo - Paulo Sérgio / Câmara dos Deputados

O deputado Chico D'AngeloPaulo Sérgio / Câmara dos Deputados

Publicado 03/06/2022 08:00

O deputado federal Chico D’angelo (PDT) tenta barrar a decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que aprovou 15,5% de reajuste sobre as mensalidades dos planos de saúde. A porcentagem foi a maior desde 2000, quando fechou em 13,6%. Ele argumenta que as contas da ANS praticamente se mantiveram, enquanto o brasileiro empobreceu no cenário pós-pandêmico.