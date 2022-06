O vereador Cesar Maia (PSDB) - Renan Olaz / CMRJ

03/06/2022

A noiva mais disputada pelos pré-candidatos ao Palácio Guanabara é o ex-prefeito Cesar Maia, recém-filiado ao PSDB depois que seu filho assumiu o comando do partido no Rio. Felipe Santa Cruz (PSD) fez a corte, mas a proposta de Marcelo Freixo (PSB) soa cada vez mais tentadora ao ninho tucano — e é grande a possibilidade de o Rio ter sua própria versão do ship Lulalckmin. Para o cabeça de chapa, os ganhos vão além do aceno ao centro e à centro-direita: os três períodos à frente do Palácio da Cidade do possível vice serviriam como contraponto a quem critica o aspira do PSB por nunca ter ocupado um cargo no Executivo. Mas os ganhos também são para Rodrigo Maia. Alvo preferencial da máquina virtual bolsonarista durante anos, o ex-presidente da Câmara vê na aliança a chance de impingir uma derrota justamente no estado onde o clã surgiu politicamente. E ainda dá ao parlamentar licenciado um lugar ao sol sem ficar à sombra de Eduardo Paes.

Escolha do vice ainda no mês de junho

Falando em vice, correu feito rastilho de pólvora ontem um rumor de que Cláudio Castro anunciaria hoje, enfim, quem será seu vice na busca pela reeleição. O entorno do governador, no entanto, garante que isso não passa de tensão — mas que há, sim, a expectativa de fazer escolha fatídica ainda neste mês. Embora a ideia de compor a chapa com uma mulher seja muito bem vista, quem continua liderando as apostas é o ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), que levaria o capital político na Baixada Fluminense.

Picadinho

Leonardo Vasconcellos lança hoje sua pré-candidatura a deputado estadual no Clube Casa de Portugal de Teresópolis, com a presença de André Ceciliano.

A Prefeitura de Mesquita aderiu ao Programa Aprendiz Legal e fez a seleção de 30 jovens. O lançamento acontece hoje.

A jornalista Carla de Lucas recebe a medalha Pedro Ernesto hoje, na Câmara, por iniciativa do vereador Luiz Ramos Filho.

Amanhã, de 10h às 14h, o espaço We Sorocaba, em Botafogo, receberá evento aberto com café da manhã rústico e aula gratuita de meditação com Klebér Tani.