Publicado 04/06/2022 09:00

A capital do Rio está respirando um tanto mais aliviada. De acordo com o Boletim Econômico do Rio, lançado ontem pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SMDEIS) — a quinta edição deste ano —, os empregos deram um salto no primeiro trimestre de 2022 em relação ao mesmo período de 2021. A taxa de desemprego ampliada recuou de 21,4% para 14,7%. E esses 6,7 pontos percentuais incluem não só quem está procurando por uma vaga (os efetivamente desempregados), mas também os que desistiram (desalentados) e quem não pode ter uma ocupação por condições de saúde, de educação ou outros motivos. Os dados, obtidos com base na Pnad Contínua do IBGE estão ainda 1,6 p.p. abaixo do primeiro trimestre de 2020 — ou seja, antes dos efeitos da pandemia. E praticamente no mesmo patamar do final de 2019 (14,5%). O setor que mais contratou foi o de serviços, com 78,8%, seguido pelo comércio (9,2%), construção (7,3%) e indústria (4,7%).





Construção dialoga com segurança

O ex-secretário da Polícia Civil, Allan Turnowski, foi chamado para conversar com empresas do mercado imobiliário e da construção civil. "Não adianta ter o melhor empreendimento sem segurança no entorno", destacou Cláudio Hermolin, do Sinduscon-Rio. Marcos Saceanu, da Ademi, completou: "segurança pública também precifica o m² de um lançamento". Turnowski, por sua vez, apresentou estatísticas de crimes desde 2003 — e criticou a atuação do Judiciário.

Picadinho

O Circo Voador terá uma grande celebração em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, amanhã, com entrada franca. Os 50 primeiros a chegar ganharão mudas.

As cantoras Nana Kozak e Paula Esteves apresentam hoje, às 17h, o Samba Perfumado, na Arena Jovelina Pérola Negra.

Hoje começa a exposição "Nem sempre dias iguais", de Bárbara Copque, Cláudia Lyrio e Yoko Nishio, no Museu da República.

No Dia Mundial do Meio Ambiente, o RioSolidário organizou um encontro no posto 2 do Aterro do Flamengo, com apresentações artísticas e mutirão de coleta de lixo.