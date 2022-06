Favelas são alvo de programas tanto do município, como do estado do Rio - Fabio Costa/ Agencia O Dia

Publicado 04/06/2022 08:00

A secretária municipal Marli Peçanha anda meio cabreira com a turma do Guanabara. A chefe da pasta de Ação Comunitária vê um excesso de coincidências entre os programas lançados na sua gestão e outros sob responsabilidade do governo — como o Casa Carioca, que teve o pontapé inicial em maio de 2021, e o Na Régua, de dezembro do mesmo ano. Com as favelas e comunidades fazendo os olhinhos dos Executivos municipal e estadual brilharem, ganha a população das favelas, que vem recebendo uma dose extra de atenção.