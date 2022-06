Elena Landau. Foto: Divulgação/PSDB - Divulgação/PSDB

Publicado 04/06/2022

A nata da turma do liberalismo econômico esteve no lançamento da pré-candidatura de Paulo Gontijo. A poderosa Elena Landau inclusive disse que seria a primeira a doar para a vaquinha da campanha do aspira. Além da coordenadora do programa econômico da presidenciável Simone Tebet (MDB), também estavam no evento Pedro Malan e Manuel Thedim.