O senador Romário (PL) - Paulo Cappelli

05/06/2022

Romário que se cuide. Por ser do partido do governador, o Baixinho é recebido a pão-de-ló no interior. Mas o pessoal reclama que não recebe o mesmo carinho do senador — e já tem quem esteja flertando com a concorrência.