Farpas à pré-candidatura de André Ceciliano ao Senado nas redes sociais.Divulgação

Publicado 06/06/2022 14:50

PT RJ não tem a menor condição de pedir voto útil em Lula enquanto mantiver a candidatura de Ceciliano

Romário (PL): 14,9%

Daciolo (PDT): 12,5%

Molon (PSB): 11,3%

Crivella (PR): 10,3%

Daniel Silveira (PTB): 8,1%

...

Ceciliano (PT): 3,2% — Gregorio Duvivier (@gduvivier) June 6, 2022

O QG do presidente da Alerj não se abalou com os números do instituto Paraná Pesquisas, divulgados nesta segunda-feira (6) e que colocam o pessebista bem à frente. Os olhos estão totalmente voltados a outro levantamento, feito pelo Ipec, antigo Ibope, que deixou os dois aspiras do campo progressista em empate técnico. E trabalham para associar Ceciliano a Lula, que impulsiona os números do petista.Anteriormente, Gregório já havia criticado a possibilidade de o PT lançar a candidatura de Ceciliano, por ele ser próximo ao atual governador do estado, Cláudio Castro (PL). Na época, Ceciliano respondeu com um convite: “Venha conhecer a minha história”.