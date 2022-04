O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano (PT), também receberá a condecoração. - Divulgação Alerj

Publicado 04/04/2022 14:52

No último sábado (2), o pré-candidato ao Senado (PT) André Ceciliano subiu o tom ao responder o ator Gregório Duvivier nas redes sociais. “Venha conhecer minha história”, sugeriu Ceciliano.



Natural da Baixada Fluminense, o petista aproveitou para relembrar sua trajetória na política: sua atuação como prefeito de Paracambi, o momento em que assumiu a presidência da Alerj, em 2017, durante uma crise econômica, e as leis aprovadas na pandemia. “Não há caminho na política e na democracia sem o sagrado diálogo”, concluiu.



A fala de Ceciliano foi uma reação a um comentário de Duvivier, dois dias antes: “Surreal o PT estar pensando em lançar um candidato aliado de Cláudio Castro ao Senado no Rio. Que vontade de perder”.



