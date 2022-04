Absorventes - Pixbay

Publicado 04/04/2022 17:19 | Atualizado 04/04/2022 17:20

Mulheres em situação de rua receberão gratuitamente absorventes do Governo do Estado. De autoria do deputado Danniel Librelon (REP), a Lei 9.616/22 foi sancionada, na última sexta-feira (1), pelo governador Cláudio Castro em edição extra do Diário Oficial.