Geral - Missa em homengem aos 457 anos do Rio de Janeiro, no Cristo Redentor. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Geral - Missa em homengem aos 457 anos do Rio de Janeiro, no Cristo Redentor.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 04/04/2022 17:13

Com articulação do deputado Júlio Lopes (PP), avançam as negociações para o Cristo Redentor ficar aberto até noite. A ideia é estimular o turismo e gerar novas oportunidades de emprego. Na manhã desta segunda-feira (4), o presidente Jair Bolsonaro fechou um acordo, permitindo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Arquidiocese a acessarem o espaço a qualquer hora.

"A receptividade da direção do ICMBio com a nossa proposta do Cristo Redentor funcionar até às 22h foi maravilhosa", disse.

O reequilíbrio financeiro do Bondinho do Corcovado e os investimentos para melhorar o acesso aos turistas que visitam a cidade também foram assunto no encontro.