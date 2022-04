Ricardo Lodi discursa no último dia do evento do Grupo de Puebla - Divulgação

Publicado 03/04/2022 11:00

Agora ex-reitor da Uerj, o pré-candidatíssimo Ricardo Lodi começou em grande estilo a jornada em busca de um gabinete em Brasília. Seu último dia antes de passar o bastão ao sucessor, Mário Sérgio Carneiro, foi em um evento com o próprio presidenciável por seu partido, o PT. No auditório Marielle Franco, do campus Maracanã, Lula — e Lodi, por tabela — falaram a uma plateia de aproximadamente 10 mil pessoas, fechando o evento do grupo de Puebla.