PSB: Alessandro Molon, Carlos Minc, Marcelo Freixo e Carlos Siqueira - Reprodução / redes sociais

PSB: Alessandro Molon, Carlos Minc, Marcelo Freixo e Carlos SiqueiraReprodução / redes sociais

Publicado 02/04/2022 09:00

O PSB vai reunir a bateria na próxima segunda-feira (4) para afinar os tamborins e tentar impedir que o samba socialista saia atravessado. A ideia é botar a militância no mesmo compasso, com os pré-candidatos majoritários Marcelo Freixo (governo) e Alessandro Molon (Senado) apresentando as respectivas estratégias. E, além disso, referendar o convite para Carlos Minc atuar como diretor de harmonia, como um dos coordenadores da campanha de Freixo. A preocupação com a sintonia não é à toa. Não faltam ruídos por causa das negociações com o PT, que tem seu próprio aspira à Câmara Alta: o presidente da Alerj, André Ceciliano. Aliás, um evento com os três postulantes, marcado para hoje, já deu quiproquó. O convite original para o seminário "Baixada em movimento" foi distribuído com fotinhos de todos — mas logo passou a circular uma versão sem o presidente estadual do PSB. Por fim, a organização decidiu simplesmente suprimir o nome de todos.

Fora dos trilhos

O governo precisou de pouco mais de um mês para baixar a tarifa homologada pela Agetransp, de R$ 6,80, para os R$ 6,50 que usuários do metrô passam a pagar hoje. Enquanto isso, a negociação com a Supervia segue emperrada.

Discípulo ao lado do mestre

Depois de ter o nome incluído nas mais diversas nominatas, o agora ex-secretário estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz vai ficar exatamente no mesmo lugar. Ele é pré-candidato a federal pelo PP, do padrinho Dornelles.

Picadinho

Estreia hoje, no CCBB, a trilogia "Viagens Extraordinárias", da Cia Solas de Vento, em homenagem a Julio Verne. O primeiro espetáculo é "A volta ao mundo em 80 dias".

O IED Rio já está em seu novo endereço, um andar inteiro na icônica Casa D'Italia, com matrículas abertas para 16 cursos.

Hoje, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, haverá um Circuito Funcional Psicomotor gratuito, no Recreio.

Até amanhã, acontece, no Bangu Shopping, o Festival Comida di Rua com Esquenta de Carnaval. São mais de 30 opções de quitutes da culinária popular carioca e atrações musicais.