Os agora ex-secretários Vinícius Cozzolino e Dr. FlávioFotos de reprodução / redes sociais

Publicado 02/04/2022 07:00

Magé vai trocar de secretário de Governo: Vinicius Cozzolino deixou o cargo na administração do primo, Renato. O advogado é a aposta da família para garantir um gabinete na Alerj. Paracambi também teve mudança na principal pasta. Dr. Flávio chegou a flertar com o União Brasil, mas acabou ficando no PL mesmo. Ele teve a garantia de tratamento VIP no partido — estendida também ao seu irmão, Deodalto, que tenta renovar a permanência na Carioca.