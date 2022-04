Evento de filiação de Bruno Lessa ao PSD de Eduardo Paes - Divulgação

Publicado 01/04/2022 11:00

Se o noivado entre o PDT e o PSD pela chefia do Palácio Guanabara realmente virar casamento, tem bicudo da terra de Arariboia que vai precisar se esforçar para trocar beijinhos. Rodrigo Neves terá que dividir o palanque com os antigos adversários Felipe Peixoto e Bruno Lessa. Os dois — que uniram forças em 2020, mas foram derrotados por Axel Grael — já se uniram ao partido de Eduardo Paes. Peixoto estava na Prefeitura do Rio, na Coordenadoria Técnica de Cidade Inteligente, e Lessa chegou na noite de quarta-feira.