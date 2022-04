Paulo Melo, Garotinho e Danielle Cunha estão no União Brasil - Fotos: redes sociais

Paulo Melo, Garotinho e Danielle Cunha estão no União BrasilFotos: redes sociais

Publicado 01/04/2022 09:00

O União Brasil se confirmou como o partido com a maior concentração de famílias políticas do Rio por metro quadrado. Inclusive aquelas que, até muito pouco tempo atrás, não podiam estar perto uma da outra. Em um passado nem tão remoto, Anthony Garotinho chegou a criar apelido para o ex-presidente da Assembleia Legislativa Paulo Melo para continuar a denunciá-lo em seu blog... e agora os dois são correligionários. Franciane Mota, deputada estadual e mulher de Melo, também já assinou a ficha do 44. O ex-governador ainda deve concorrer na mesma raia que Daniele Cunha — para quem, inclusive, já pediu desculpas pelas ofensas dirigidas ao pai, Eduardo. Para completar a confusão, só faltava o filho de Sérgio Cabral, Marco Antonio — mas ele decidiu continuar no MDB, com o clã Picciani. Outra família que se uniu à fusão entre PSL e DEM foram os Bornier: Felipe se filiou ontem. Assim como a federal Daniela do Waguinho, que, sem surpresa, se juntou ao marido.

Picadinho

Amanhã, às 10h, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, clientes com laudo ou CIPTEA pagam meia na exibição de "Epá Cadê Noé 2", no shopping Jardim Guadalupe.

A prefeitura prorrogou o concurso Olhos de Ver, com fotos de prédios ou espaços da área do Reviver Centro, até o dia 29.

Amanhã, às 17h, o jornalista Diego Amorim lança seu livro "Filho de pandemia", no Angu do Gomes, na Zona Portuária.

Hoje, às 14h, Elian Woidello e sua banda cantam no ShowlivrePLAY músicas dos últimos álbuns e entrevista. Ingressos em: https://showlivreplay.com/vendas/elian-woidello/