O deputado Marcus Vinicius, presidente nacional do PTB - Priscila Rabello / Alerj

O deputado Marcus Vinicius, presidente nacional do PTBPriscila Rabello / Alerj

Publicado 31/03/2022 17:31

O deputado estadual (e pré-candidato a federal) Marcus Vinícius foi às redes nesta quinta-feira (31) para tirar as dúvidas sobre a confusão atual do PTB. Aos seguidores, ele explicou que, embora tenha sido afastado da presidência nacional do partido, tudo continua exatamente do mesmo jeito no estado do Rio — ou seja, sob o seu comando.

"Mesmo discordando dessa decisão judicial, eu cumprirei à risca os 180 dias de afastamento", diz ele, sobre a medida cautelar de Alexandre de Moraes, do STF. Segundo o ministro, documentos levados à corte indicam "a possibilidade de manutenção da utilização de parte do montante devido ao fundo partidário do PTB para financiar, indevidamente, a disseminação de seus ataques às instituições democráticas e à própria Democracia".

Enquanto o deputado, ex-genro de Roberto Jefferson, continua cuidando da nominata estadual, o partido está sendo tocado interinamente pelo secretário geral do PTB Nacional, Kassyo Santos Ramos.

Veja abaixo o vídeo: