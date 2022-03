Lula x Bolsonaro: manifestantes se aglomeram na Cinelândia - Divulgação

Publicado 31/03/2022 16:26 | Atualizado 31/03/2022 16:52

A Cinelândia teve momentos de tensão nesta quinta-feira (31), com manifestantes de lados opostos do espectro político querendo ocupar as escadarias da Câmara do Rio no dia em que se completam 58 anos desde o golpe que instituiu um regime militar de mais de 20 anos.

No começo da tarde, manifestantes de esquerda faziam seu protesto em frente ao Palácio Pedro Ernesto, quando apoiadores de Jair Bolsonaro, vestindo verde e amarelo chegaram, levando inclusive uma foto em tamanho real do presidente.

A Polícia Militar chegou a ser acionada, com o deslocamento de diversas viaturas. Sem nenhuma intercorrência, os grupos concordaram que as faixas vermelhas permaneceriam nas escadarias, enquanto a turma que chegou depois iria levar seu material para o centro da Praça.

Polícia Militar chega à Cinelândia em meio a manifestações de esquerda e de direita.



Crédito imagens de leitor pic.twitter.com/AUSuldjg49 — Jornal O Dia (@jornalodia) March 31, 2022 Veja a chegada da PM: