O ex-vereador do Rio Leonel Brizola, atualmente filiado ao PT, entrega camiseta a Lula - Divulgação

Publicado 31/03/2022 08:00

Em sua passagem pelo Rio, Lula abriu a agenda para receber um ausente do Festival Vermelho, promovido pelo PCdoB no fim de semana. Leonel Brizola encontrou o presidenciável dois dias depois de não conseguir chegar ao palco em Niterói por causa de um entrevero com bolsonaristas: o carro do neopetista foi alvo de pedras e ovos, enquanto os manifestantes o acusaram de avançar sobre eles. O caso foi parar na delegacia — onde o neto de Brizola foi defendido por ninguém ninguém menos do que... Nilo Batista.