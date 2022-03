Gabriel Monteiro - Reprodução / Internet

Publicado 30/03/2022 17:37

O Conselho de Ética da Câmara do Rio vai se reunir na tarde de quinta-feira (31) com Gisele Espírito Santo, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, para discutir o caso do vereador Gabriel Monteiro

E na segunda-feira, a turma vai até a sede do Ministério Público do Rio de Janeiro, para uma conversa com sete promotores sobre o mesmo assunto.