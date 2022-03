Mais de 1,6 milhão de estudantes fazem neste domingo provas do Encceja - Divulgação / MEC

Mais de 1,6 milhão de estudantes fazem neste domingo provas do Encceja Divulgação / MEC

Publicado 30/03/2022 14:41

Alunos de universidades particulares do Rio – que já recebem bolsas de estudos – podem passar a ganhar um auxílio de até R$500. Com objetivo de reduzir evasão, a ideia do Projeto de Lei 5.115/21, do deputado Ronaldo Anquieta (MDB), é arcar com custos, como alimentação e transporte. A proposta será votada, em discussão única, pela Alerj, nesta quarta-feira (30). Como já recebeu emendas, o texto do PL poderá ser modificado durante a votação de logo mais.

Caso aprovado pela Casa, poderão usufruir do benefício alunos com renda familiar bruta de até seis salários mínimos. Para ganhar R$ 500, a renda familiar deverá ser de até três salários, além de o aluno precisar alcançar um índice de desempenho maior que 80% – o valor reduz conforme este índice, podendo chegar a R$ 300.

“Faz-se fundamental a articulação de ações assistenciais para o acesso, permanência e a conclusão de curso por parte dos estudantes hipossuficientes, na perspectiva de inclusão social, de melhoria do desempenho acadêmico e de qualidade de vida”, justificou o autor.