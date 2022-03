Adolfo Konder vai receber Max Lemos no PROS - Divulgação

Publicado 30/03/2022 08:00

Max Lemos já marcou a data de filiação ao PROS — nova casa depois de Rodrigo Maia ser acolhido no ninho tucano. Amanhã, o secretário de Infraestrutura assina a ficha ao lado Adolfo Konder no Club Municipal, com a presença de Cláudio Castro. O governador, aliás, está pessoalmente envolvido com a formação da nominata. Afinal, restam poucos dias para o fim do prazo de filiação dos aspiras, e o partido continua trabalhando com a mesma meta de Max no PSDB: eleger três federais e quatro estaduais. E, para não espantar ninguém, não querem mais do que dois deputados de mandato.