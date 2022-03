Campos em peso na sede do União Brasil, no Centro do Rio - Divulgação

Publicado 29/03/2022 16:31

Anthony Garotinho chegou chegando na sede do União Brasil, nesta terça-feira (29), para se filiar ao partido. Ele foi acompanhado da mulher a ex-governadora Rosinha, da filha, a deputada federal Clarissa e do filho Wladimir, prefeito de Campos.

Em evento com a lotação completamente esgotada, Garotinho não anunciou a qual cargo vai se candidatar. "Vamos ouvir a militância e a população para saber", disse ele.

A chegada do político ao partido foi festejada pelo prefeito de Belford Roxo e presidente estadual do União Waguinho. "Garotinho deixou grandes marcas e revolucionou a vida das pessoas", resumiu.

Ele aproveitou o ensejo e garantiu que o próximo a se filiar será Wladimir que, por enquanto, continua no PSD de Eduardo Paes.

No evento, que também foi prestigiado pelos deputados Chiquinho e Pedro Brazão, Garotinho ainda aproveitou para alfinetar a aliança informal entre Lula e Claudio Castro fermentada nos bastidores. "Não ficamos casados com um, namorando com outro. Não contem comigo para jogo duplo", disse o ex-governador.