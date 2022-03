Geral - Ponto final da linha 309, na Central do Brasil, centro do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 29/03/2022 08:00

Desde novembro do ano passado, os ônibus licenciados com climatização — cerca de 70% da frota da capital — são obrigados a circular com as janelas fechadas e a refrigeração ligada. Mas a norma ainda está muito longe de se tornar realidade na vida dos cariocas. Segundo a Secretaria de Transportes, responsável pela fiscalização, até o momento foram aplicadas 82 multas por descumprimento da resolução. E orienta: qualquer pessoa pode denunciar a má prestação do serviço para a prefeitura por meio do 1746.