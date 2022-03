Deputado Alexandre Freitas (Novo) - Thiago Lontra/Divulgação Alerj

Deputado Alexandre Freitas (Novo)Thiago Lontra/Divulgação Alerj

Publicado 28/03/2022 17:49 | Atualizado 28/03/2022 18:08

O deputado estadual Alexandre Freitas (Podemos-RJ) está doido para colocar água no chope da turma da esquerda. Ele ajuizou uma ação popular na Justiça do Rio e uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pedindo pela suspensão do Encontro Internacional Democracia e Igualdade, previsto para ocorrer nesta terça e quarta-feira (29 e 30), na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj).

O reitor da Uerj, Ricardo Lodi, recém filiado ao PT, vai ser o anfitrião do evento, que também contará com uma constelação do partido. Estão confirmadas as presenças de Lula, da ex-presidente Dilma Rousseff e da presidente do partido, Gleisi Hoffmann, além de outros membros. A conferência ainda inclui o ex-presidente de governo da Espanha José Luis Zapatero e o antigo chefe de estado do Paraguai Fernando Lugo, além de integrantes do Grupo de Puebla.

Na ação popular, Freitas afirma que “o reitor busca promover um verdadeiro evento político–partidário com recursos e espaço públicos”.

O parlamentar aciona o TSE pouco depois do presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi à justiça pedir que artistas do festival de música Lollapalooza fossem impedidos de se manifestarem nos shows. Em uma decisão monocrática, o tribunal acatou o pedido.