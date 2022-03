Rio de Janeiro 05/04/2021 - Sede da Gama Filho na Zona Norte do Rio pode virar novo centro de ensino. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia - Luciano Belford

Publicado 28/03/2022 17:48 | Atualizado 28/03/2022 17:50

A Fecomércio busca apoio na Câmara do Rio para emplacar seu projeto de revitalização do antigo campus da Universidade Gama Filho, em Piedade, fechado desde 2014. Na semana passada, representantes da entidade estiveram no Palácio Pedro Ernesto para explicar suas ideias — que ainda precisarão ser aprovadas pela prefeitura.

O Poder Executivo, por outro lado, também está buscando viabilizar o retorno do movimento à área: no último dia 16, um decreto declarou 35 endereços ligados à falida instituição educacional como sendo de utilidade pública.

A proposta apresentada na Cinelândia inclui a reforma dos prédios para abrigar unidades do Sesc e do Senac, com cursos e oficinas de idiomas, tecnologia, artes e ciência; teatro; biblioteca; salas multiuso e galeria.

Assim como já acontece em outras unidades mantidas pelos comerciários, nem todo o espaço estará aberto ao público em geral. O projeto inclui um parque aquático e uma escola infantil que serão destinados aos contribuintes do sistema S.

Rafael Aloisio Freitas, primeiro secretário da Câmara, está ansioso para que a área volte a ter grande circulação de pessoas.

"O meu pai faria 50 anos de formado este ano, e cursou Medicina na Gama Filho. Eu levei o prefeito Eduardo Paes, na campanha de 2020 ao campus para conhecer a situação de abandono do espaço, e ele se sensibilizou", conta o vereador.

Pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises com 650 empresários do entorno da região da Gama Filho mostra que 98,4% deles avaliam como muito importante e importante a revitalização do campus da antiga universidade. E 77% acreditam em aumento do seu faturamento a partir daí. Para 26,6% dos entrevistados, a segurança no entorno vai melhorar, enquanto outros 13,5% afirmam que a revitalização vai dar maior visibilidade para toda a região.