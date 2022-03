A cidade de Petrópolis apresentou diferentes trechos com alagamentos nas vias com as chuvas do último dia 20 - Reprodução

Publicado 28/03/2022 15:36 | Atualizado 28/03/2022 15:54

A Assembleia Legislativa do Rio quer reunir um grande grupo na terça-feira (29), quando a Comissão de Acompanhamento dos Desdobramentos da Tragédia de Petrópolis realiza sua primeira sessão, às 10h. Foram convocados o prefeito Rubens Bomtempo (PSB) e seus três principais gestores — o vice-prefeito e secretário de Obras, Paulo Mustrangi, a secretária de Assistência Social, Karoline Vitória Cerqueira do Santos, e o coronel bombeiro Gil Kempers Vieira, secretário de Defesa Civil. E, pelo lado do governo estadual, os convites foram enviados para o secretário de Infraestrutura, Max Lemos; o chefe da Casa Civil, Nicola Niccione; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah; o secretário de Desenvolvimento Social, Matheus Quintal; e o presidente do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Inea), Philippe Campelo.

"Os deputados vão fazer todas as demandas e solicitações para que comecemos a analisar documentos e dados sobre o que vem sendo feito. E não descartamos abordar questões anteriores, como saber o que foi efetivamente realizado das promessas feitas à população em 2011, quando aconteceu a tragédia da Região Serrana", diz o presidente do colegiado, Rodrigo Amorim (União).

Ainda foram chamados representantes da Associação Comercial de Petrópolis, da Federação das Associações de Moradores e o presidente da Câmara local, além do presidente do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), Oswaldo Luiz Moraes.