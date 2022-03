O vereador Lindbergh Farias - Alexandre Brum / Agencia O Dia

Publicado 27/03/2022 08:00

Apesar de manter o domicílio eleitoral no Rio, onde é vereador, Lindbergh Farias tem estado cada vez mais na Baixada Fluminense. Não só porque alugou uma casa com piscina, aproveitada pelas filhas e em reuniões políticas. Mas o ex-prefeito de Nova Iguaçu quer coordenar a campanha de Lula na área, considerada estratégica. Apesar de pré-candidatíssimo a deputado federal, ele parece estar de olho na cidade que já governou. Em entrevista ao Estúdio B, desviou de todas as oportunidades para criticar Rogério Lisboa.