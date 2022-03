Rodrigo Maia é o novo cacique do PSDB - Tomaz Silva/ Agência Brasil

Publicado 26/03/2022 08:00

A cúpula da federação entre o PSDB e o Cidadania arregaçou as mangas para construir a nominata na reta final da janela partidária. Na quinta-feira, Rodrigo Maia e Comte Bittencourt se reuniram em um almoço de alinhamento — já que Max Lemos vai levar consigo parte da turma que havia filiado. O antigo PPS, por outro lado, não sofreu baixas com a nova configuração. Pelas regras acertadas, cada legenda deve ter no mínimo 30% das vagas. Mas aqui no Rio isso não deve ser um problema. Os caciques dizem estar sintonizados.