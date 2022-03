Ex-presidente Lula - Crédito: Ricardo Stuckert

Publicado 25/03/2022 17:32 | Atualizado 25/03/2022 17:52

A Uerj vai receber uma série de ex-chefes de estado na semana que vem, na próxima terça e quarta feira (29 e 30), no I Encontro Democracia e Igualdade. O evento é inclusive um dos itens na agenda do ex-presidente Lula, que vai participar da cerimônia de encerramento. Ele desembarca no Rio amanhã, para participar das comemorações da fundação do Partidão, no Festival Vermelho, promovido pelo PCdoB.

Além do presidenciável, sua sucessora, Dilma Rousseff, também estará no campus Maracanã: ela participa do painel "Um novo modelo de desenvolvimento solidário", junto com os ex-presidentes da Colômbia e do Paraguai, Ernesto Samper e Fernando Lugo. O ex-presidente do governo da Espanha José Luís Rodríguez Zapatero é outro convidado.

A abertura ficará por conta do ex-ministro da Educação Aloísio Mercadante e de Ricardo Lodi, reitor da Uerj. A programação completa está disponível no site http://www.grupodepuebla.uerj.br.