O deputado Gustavo SchmidtDivulgação / Alerj

Publicado 25/03/2022 11:00

O solo ficou ainda mais árido para o deputado Gustavo Schmidt no Partido Verde. A turma que já era filiada não gostou da ideia de dividir a terra com o estadual eleito pelo PSL, e partiu para a briga. Em uma reunião com outros integrantes da federação — PT e PCdoB —, foi decidido que a porteira seria fechada ao presidente da Comissão de Meio Ambiente da Alerj. Schmidt se mantém confiante: tem certeza de que não haverá problema amanhã para assinar a ficha.