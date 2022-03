Jimmy Pereira é o presidente estadual do PROS - Divulgação CMRJ

Publicado 25/03/2022 09:00

No meio de um quiproquó daqueles, Jimmy Pereira já recalculou a rota. Ontem, o Diário Oficial de Niterói estampou o seu nome como o novo subsecretário de Governo, em uma evidente aproximação com a turma que tenta pavimentar uma rota entre o outro lado da Baía e o Palácio Guanabara. Apeado do controle do PROS fluminense depois de anunciar Cabo Daciolo como pré-candidato, Jimmy ainda briga na Justiça para tentar reaver o posto. Mas a quinta-feira foi um dia de derrota dupla: além de ter uma liminar negada pela desembargadora Sirley Biondi, o novo diretório provisório foi inserido no sistema do TSE — entregando a batuta partidária ao presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder. O novo cacique, no entanto, pode ficar sem parte da nominata, pois o antecessor pretende levar consigo os aspiras que arregimentou. Sinergia, aliás, até já existe: Daciolo é fã de Ciro Gomes — e seu irmão, Victor, integra os quadros do partido de Rodrigo Neves.

Festa no interior

O governo do Rio inaugura hoje a primeira Agência Regional de Desenvolvimento do interior do estado, em Macaé. A cidade está com expectativa de finalmente ver a duplicação da Ponte Ivan Mundim sair do papel.

Camelôs dentro do Pedro Ernesto

Depois de serem dispersados de sua passeata com gás de pimenta, os camelôs foram para a Câmara do Rio. Com a intermediação de Chico Alencar, eles pediram a Carlo Caiado ajuda para serem inseridos no Reviver Centro.

Picadinho

Amanhã, às 18h, o Coletivo Licuala levará ao público do Fashion Mall, a vernissage das artistas plásticas Tereza Mc Courtney e Katia Giovannini. A entrada é gratuita.

Uma obra em homenagem a Paulo Gustavo será vendida em forma de NFT, amanhã, no Tim Music Noites Cariocas.

Hoje, a professora de Yoga Maya Vieira dará dicas sobre exercícios durante a gestação no perfil da Oficina 021 no Instagram.

No dia 30, às 11h, com mediação do coordenador de Comunicação do TRE-RJ, Maurício Duarte, o TSE faz a live "Descomplicando as eleições — Atos preparatórios e pré-campanha".